Mardin’de Suya Giren Genç Boğuldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’de serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki Mehmet E.A., akıntıya kapılarak boğulma riski yaşadı. Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Beyazsu Mesire Alanı’nda gerçekleşti. Mehmet E.A., suya girdikten sonra akıntıya sürüklendi ve çırpınmaya başladı.

KURTARILMA MÜDAHALESİ

Çevrede bulunanların yardımıyla kurtarılan Mehmet için hemen sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Mehmet E.A.’nın duran kalbini yeniden çalıştırdı ve acil olarak Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç bireyin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Bu tür boğulma vakaları, özellikle yaz aylarında suya giren gençler arasında artış gösteriyor. Özellikle akıntılı ve tehlikeli su alanlarında dikkatli olunması gerekiyor.