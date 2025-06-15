Mardin’de Takla Atan Araçta Kaza

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Yunus Emre Kösen, hayatını kaybetti. Sürücü 19 yaşındaki Ali Adın ise ağır yaralandı. Kaza, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı yakınlarında öğle saatlerinde gerçekleşti.

TAYSİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Ali Adın’ın kullandığı 01 ACK 407 plakalı otomobil, bir anlık dikkat dağınıklığı sonucu takla attı. Araçtaki Yunus Emre Kösen, takla atma sonucu otomobilden fırlayarak tarlaya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Yunus Emre Kösen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCILIK İNCELEMESİ YAPILIYOR

Sürücü Ali Adın, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Adın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yunus Emre Kösen’in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.