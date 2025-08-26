Mardin’de Taşlı Kavga, 4 Yaralı

TAŞLI SOPALI KAVGA YARALILARINI YARALADI

Mardin’de meydana gelen bir olayda, dört kişi yaralanma durumu yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz netleşmemiş bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) olay yerinde sağlık durumu için yardım bekledi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırarak tedavi edilmesini sağladı.