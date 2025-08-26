Haberler

Mardin’de Taşlı Kavga, 4 Yaralı

TAŞLI SOPALI KAVGA YARALILARINI YARALADI

Mardin’de meydana gelen bir olayda, dört kişi yaralanma durumu yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz netleşmemiş bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) olay yerinde sağlık durumu için yardım bekledi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırarak tedavi edilmesini sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da Oğlu Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet sonrası oğlu tarafından bıçaklandı. 12 yaşındaki çocuk, annesine yapılan darbe karşısında babasına müdahale ederek onu ağır yaraladı.
Haberler

Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.