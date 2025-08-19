Mardin’de Taşlı Kavga Görüntülendi

TAŞLI VE SOPALI KAVGA MARDİN’DE GÖRÜNTÜLENDİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetleri olan gruplar arasında meydana gelen taşlı ve sopalı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. İddialara göre, olay dün gece Bahçelievler Mahallesi’nde ortaya çıktı. İki grup arasında yaşanan çatışmada taş ve sopalar kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Kayıtlara geçen görüntülerde, bir grubun karşı tarafın evine taş ve sopalarla saldırdığı anlar açıkça görülüyor. Durumun ciddiyeti üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri, grupları ayırarak mahalledeki panik havasını sona erdirdi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.