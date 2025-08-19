Haberler

Mardin’de Taşlı Sopalı Kavga Yaşandı

KAVGA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan gruplar arasında geçen taşlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi’nde geçen gece saatlerinde iki grup arasında yine bir çatışma meydana geldi. Görüntülerde, bir tarafın diğerinin evine taşlar ve sopalarla saldırdığı anlar dikkat çekiyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Polis, tarafları ayırarak mahallede oluşan kısa süreli paniği giderdi. Olayla ilgili olarak da gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Küçük Meral, Sağ Bacağını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez için yurtdışında tedavi arıyor. Arkadaşlarıyla birlikte koltuk değneksiz oynamayı hayal ediyor.
Haberler

Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.