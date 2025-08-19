Mardin’de Taşlı Sopalı Kavga Yaşandı

KAVGA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan gruplar arasında geçen taşlı ve sopalı kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi’nde geçen gece saatlerinde iki grup arasında yine bir çatışma meydana geldi. Görüntülerde, bir tarafın diğerinin evine taşlar ve sopalarla saldırdığı anlar dikkat çekiyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Polis, tarafları ayırarak mahallede oluşan kısa süreli paniği giderdi. Olayla ilgili olarak da gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.