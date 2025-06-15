Mardin’de Taziye Evi Yanmış

YANGIN OLDUĞUNU FARK EDEN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Mardin’deki Kırkkuyu Mahallesi’nde bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, taziye evinin boş olduğu bir anda meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına anında müdahale etti ve kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, taziye evinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.