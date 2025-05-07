Mardin’de Taziye Yemekleri Kaldırılacak

MARDİN’DE TAZİYE YEMEKLERİ UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Mardin’de taziye yemeklerinin kaldırılması noktasında çalışmalar başlatıldı. İl genelinde, bu uygulamanın sona ermesi için İl Müftülüğünde kaymakamlar, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, bu toplantıda taziye sahiplerinin yaşadığı sıkıntıların azaltılması gerektiğini ifade etti.

TAAHHÜTLERİN ONARILMASI GEREKEN BİR KONU

Çelikkol, taziye sahiplerinin yemek verme alışkanlığının doğru olmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Peygamberimiz, ölü yakınlarının ağır yüklerini hafifletmek için evlerine yemek götürülmesini tavsiye etmiştir, orada yemek yenilmesini değil. Zamanla bu uygulama bazı bölgelerde değişti ve ölü sahipleri, gelen misafirlere yemek ikram etmeye başladı.” Taziyeye gelen kişilerin yemek beklentisi içerisinde olmasının, Müslüman bir toplumda fıtrî, ahlaki ve dini açıdan yanlış bir davranış olduğunu vurgulayan Çelikkol, “Bu bilincin topluma kazandırılması, taziyelerin kısa tutulması ve taziye kabulünün akşam ezanı ile sona erdirilmesi gerekli.” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin için olumlu bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti. Vali Tuncay Akkoyun’un öncülüğünde, bu konuda çalışmalara başlandığını belirten Türkmen, “İl genelinde çok fazla şikayet aldık. Varlıklı kişiler bu konuda zorluk yaşamadığını belirtirken, yoksul ve dar gelirli bireylerin, komşularına mahcup olmamak amacıyla yemek verebilmek için kredi çektiklerini, borçlandıklarını ve zor durumda kaldıklarını belirttiler. Bu nedenle, güzel bir başlangıç yapalım istedik.” dedi.

TOPLUMSAL HASSASİYETİN ARTIRILMASI

İhtiyaç sahiplerine yönelik hayır yapılması durumunda, taziye sahiplerinin bunun gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çeken Türkmen, “Hep birlikte bu hayra vesile olalım ve ilimizde kangren haline gelmiş bu durumu çözelim. Önemli olan yemek uygulamasının sona ermesi. Bu konu büyük önem arz etmekte ve umarız ki bu başlangıç, diğer illere de örnek olur.” açıklamasını yaptı.