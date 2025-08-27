Haberler

Mardin’de Tır, Halk Otobüsüyle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Mardin’de gerçekleşen bir kazada, halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı, toplamda ise 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında plakası henüz belirlenmeyen halk otobüsü tır ile çarpıştı.

Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda halk otobüsü içindeki 10 kişi ve tır şoförü yaralandı. Sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan bazıları M.Ş. (40), M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U. (48), İ.T. (40), S.C. (28), Ş.A. (52) ve M.Ç. (65) olarak belirlendi. Ayrıca, ismi öğrenilemeyen tır şoförü de hastaneye kaldırıldı.

KAZA SORUGULAMASI BAŞLATILDI

Tüm yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere ambulanslarla ulaştırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

