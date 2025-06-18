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Mardin’de Tır Kavgası Yaşandı

TIR SÜRÜCÜLERİ ARASINDAKİ GERİLİM

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır sürücüleri arasında meydana gelen bir olay, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktıktan sonra fiziki bir kavgaya dönüştü. Olay, Uluslararası İpekyolu üzerindeki Akziyaret Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, tır sürücüleri arasında yol verme konusunda başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kavga sırasında taraflardan birinin ayakkabısını çıkararak karşı tarafa vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın büyümesi üzerine çevrede bulunanlar, hemen müdahale ederek tarafları ayırmayı başardı. Güvenlik açısından endişe yaratan bu durum, kavgaya sebep olan tartışmanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

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