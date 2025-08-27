Haberler

Mardin’de Tır Ve Halk Otobüsü Çarpıştı

KAZA ANI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, halk otobüsü ve tır çarpıştı. Kaza, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bu çarpışma sonucunda 10 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonrası, halk otobüsünde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan otobüs şoförü, araçta sıkıştığı için itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine taşındı. Olayın detayları ve kazanın sebebi hakkında incelemeler devam ediyor.

