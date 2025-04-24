Mardin’de TMO’dan Vurgun İddiası

MARDİN’DE VURGUN İDDİASI

Mardin’de, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğday ve mısırın satılmasıyla ilgili olarak, 1 milyar TL’lik vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TMO’nun çiftçilerden satın aldığı buğday ve mısırı, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (LİDAŞ) çerçevesinde kurulan özel depolarda bulundurduğu ihbarı üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı hazırlandı. İddialara göre, yaklaşık 1 milyar TL’lik vurgun uyguladıkları gerekçesiyle şüpheliler, 10 Nisan’da gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edilerek, iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDBİR KARARI ALINDI

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Mardin’de faaliyet gösteren bir LİDAŞ’ın deposundan 40 bin tona yakın hububatın olmadığının Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır” ifadesi yer aldı. Jandarma, piyasada hububatı satan lisanslı depoculuk sahipleri ve yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 şüpheli, Nitelikli Zimmet Suçu’ndan tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu kişilerle birlikte yardım ve aracılık eden 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbir kararı uygulandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 bin 700 ton mısır ve suçtan elde edilen 10 milyon TL değerindeki ziynet eşyası da gizli olarak muhafaza altına alındı. Suç şebekesinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı alındığı belirtildi.