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Mardin’de Toz Olumsuz Etkiliyor

TOZ TAŞINIMI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Mardin’deki toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte dün başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, hava kalitesinde de bir azalma gözlemleniyor. Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar ile araçlar ve evlerin pencere ve balkonları yoğun bir şekilde tozla kaplandı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle hassas gruplar için sağlık açısından önemli bir risk oluşturuyor.

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