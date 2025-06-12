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Mardin’de Trafo Yangını: 115 BÖLGE Kesildi

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MARDİN’DE TRAFO MERKEZİNDE YANGIN

Mardin’de Kızıltepe ilçesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne ait Trafo Merkezi’nde yangın meydana geldi. Yangın, merkezden yükselen kara dumanlarla birlikte dikkat çekerek, olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri gönderildi. Gelen ekipler, yangını kısa süre içinde kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Ancak yangın, trafo merkezinin yer altı kablolarında hasara neden oldu.

Yangın sonrasında, Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezrada enerji kesildi. Acil müdahale ekipleri de zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı.

İlk yapılan incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangının kesin olarak nedenini öğrenmek için çalışma yapıldığı ifade edildi.

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