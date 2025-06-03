Mardin’de Trafo Yangını Enerjiyi Kesti

YANGIN MARDİN’DE TRAFO MERKEZİNDE ÇIKTI

Mardin’de, kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından, 150 kırsal mahallenin elektrik enerjisi kesildi.

TRAFO MERKEZİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dikmen1 Trafo Merkezi’nde, akşam saatlerinde çıkan yangının sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı. Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri besleyen tesis, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesine rağmen kullanılmaz hale geldi. Yangının neden olduğu zarar doğrultusunda acil müdahale ekipleri gerekli onarım çalışmalarına başladı.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Trafo merkezinde yapılan ilk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeni konusunda araştırmalar sürüyor.