Mardin’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR

Mardin’de “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada merkez Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına karşı düzenli operasyonlar gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE SILAHLAR

Bu operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alınıyor. Yapılan aramalarda 23 parça bonzai, 22 kök Hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141,2 gram metamfetamin, 62,90 gram eroin, 3 gram toz esrar, sentetik ecza, ruhsatsız bir tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçiriliyor.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Burada 1 kişi savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.