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Mardin’de Uzak Şehir’in Büyüleyici Atmosferi

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MARDİN’DE ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Kanal D’nin popüler dizisi ‘Uzak Şehir’in Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, Mardin’in büyülü atmosferine kapıldı. Mardin Midyat’ta devam eden çekimlerde, imkansız bir aşk hikayesini yaşatan Zerrin karakterini canlandıran Döğer, set aralarında Mardin’in güzelliklerinden faydalanıyor.

Mardin’in muhteşem manzarası eşliğinde yaptığı dans videosunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu paylaşımla büyük ilgi gördü. Döğer, paylaşımına gelen övgü dolu yorumlarla mutluluğunu dile getirdi.

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