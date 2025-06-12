Mardin’de Yangın: 115 Bölge Elektriksiz Kaldı

MARDİN’DE YANGIN PANİĞİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısındaki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne ait Trafo Merkezi’nde bir yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar bölgeyi sararken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.

KABLOLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, müdahale sonrası trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezraya elektrik verilemedi. Acil müdahale ekipleri hasar gören trafo merkezinin onarımına başlamış durumda.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk incelemelere göre, yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangının kesin nedenini belirlemek için detaylı bir çalışma başlatıldı.