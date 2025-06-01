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Mardin’de Yangın 200 Dönüm Alan Yandı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Mardin’in Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasındaki alanda çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan ile 30 ton saman yandı. Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy ile Sulak Mahalleleri arasında, Nusaybin ilçesine yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktı.

Alevleri gören çiftçiler, traktörlerle arazilerin etrafını sürerek yangının başka alanlara yayılmasını engellemeye çalıştı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin etkili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına müdahale eden bir traktörün motor kısmında da yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın da söndürüldü.

YANGININ SONUCU VE İNCELEMELER

Yangın sonucunda yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alan ve 30 ton saman yok oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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