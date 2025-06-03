Mardin’de Yangın, Enerjiyi Kesti

MARDİN’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’de kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu olay sonucunda 150 kırsal mahallenin elektrik enerjisi kesildi.

TRAFO MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI

Akşam saatlerinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait olan Dikmen1 Trafo Merkezi’nde yangın meydana geldi. Yangının çıktığına dair yapılan ihbarla birlikte itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonrası trafo merkezi kullanılamaz hale geldi.

ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANDI

Yangın nedeniyle Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı toplam 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi. Zarar gören trafo merkezinin onarımı için acil müdahale ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. İlk incelemelerde, yangının aşırı yüklenmeye bağlı olarak ısınma sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangının kesin nedeninin tespit edilmesi amacıyla ek çalışmalar sürdürülüyor.