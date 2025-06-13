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Mardin’de Yangına Müdahale Ediliyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALE ALTINDA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale ediliyor. Yangın, Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 2 helikopter de havadan müdahalede bulunuyor.

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