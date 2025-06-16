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Mardin’de Yangında 350 Dönüm Yandı

YANGINDA BÜYÜK ZARAR

Mardin’de bir buğday tarlasında meydana gelen yangında 350 dönüm alan tamamen yanarak küle döndü. Olay, Kızıltepe ilçesi Çamlıdere mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın haberi üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bu yangın sonucunda, hasat aşamasına gelen buğday tarlasında ciddi bir zarar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili detayların araştırılması devam ediyor.

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