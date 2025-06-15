Mardin’de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

MARDİN’DE ANIZ VE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mardin’in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde anız ve orman yangını meydana geldi. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız yangını, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ise henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Durumun aciliyeti nedeniyle olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

İlgili ekipler, alevleri hızla kontrol altına alarak yangınları söndürdü. Yangınların bu bölgelerde çeşitli riskler yaratabileceği göz önünde bulundurulduğunda, gerekli önlemler alınması gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.