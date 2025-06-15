Haberler

Mardin’de Yangınlar Kontrol Altında Söndürüldü

ANIZ VE ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde meydana gelen anız ve orman yangınları, başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız yangını çıkarken, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir yangın başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak çevreye tehdit oluşturmaya başladı. Yangınların haber verilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Yapılan müdahalelerle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa'da meydana gelen otluk yangını, rüzgar nedeniyle yayıldı fakat itfaiye ekipleri bir saat içinde kontrol altına aldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Haberler

Tarsus’ta Bıçaklı Kavga, Bir Ölü

Tarsus'ta bir işhanında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki polis dahil altı kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.