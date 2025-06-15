Mardin’de Yangınlar Kontrol Altında Söndürüldü

ANIZ VE ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde meydana gelen anız ve orman yangınları, başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız yangını çıkarken, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir yangın başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak çevreye tehdit oluşturmaya başladı. Yangınların haber verilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Yapılan müdahalelerle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.