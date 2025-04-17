Mardin’de Yol Kavgası Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir yol kavgası yaşandı. Olay sırasında tanker sürücüsü, eline aldığı sopa ile otomobil sürücüsü arasında gerçekleşen bir tartışma sonucunda darp edildi. Olay anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Elde edilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi’nde iki araç arasında meydana gelen yol verme meselesi kavgaya dönüştü. Tanker sürücüsü, sopayı eline aldıktan sonra otomobil sürücüsünün eline geçmesiyle dövülmeye başladı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖREVDEN ALDI

Olay yerine yapılan ihbar sonucu polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile durum kontrol altına alındı. Kavganın görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.