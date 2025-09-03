Haberler

Mardin’de Zincirleme Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu üzerindeki Ofis Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Belirlenemeyen plakalarla giden 4 otomobilin karıştığı kazada yaralananlar arasında S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) olması dikkat çekti.

SAĞLIK Ekiplerinin MÜDAHALESİ

Olay yerine yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

