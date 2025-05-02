Mardin’deki 13 Operasyonda 1 Kişi Tutuklandı

PKK VE FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, nisan ayında kentte PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik toplamda 13 operasyon düzenlendiğini belirtti. Akkoyun, “Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklanmıştır. Terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 144 silah ve 1300 muhtelif mühimmat ile 70 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir.” diye ekledi.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Valilikte gerçekleştirilen “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı”na Vali Akkoyun’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Akkoyun, “Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir.” dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle ilgili de mücadelenin devam ettiğine dikkat çeken Akkoyun, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışırken engellenen 62 kişinin hudut birlikleri tarafından sınır ötesinde durdurulduğunu bildirdi. Sınırı geçmeye çalışan 2 kişi ise yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Operasyonlarla, ildeki asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kararlı adımlar atıldığını vurguladı.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarından da bahseden Akkoyun, nisan ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 98 operasyon düzenlendiğini aktararak, “124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır.” dedi. Güvenlik kuvvetlerinin uyuşturucu ve bağımlılık konularında mücadele ederken toplumsal bilinç oluşturma ve eğitim programlarına da önem verdiğini ifade etti.

EĞİTİM PROJELERİ VE KONTROLLER

İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi çerçevesinde, nisan ayı itibarıyla 10 bin 778 olmak üzere toplamda 102 bin 443 anne ve anne adayına eğitim verildiğini aktaran Akkoyun, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 59 operasyonda 79 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, siber suçlarla mücadelenin de devam ettiğini ve bu konuda 18 operasyon yapıldığını kaydetti.

TRAİFİK DENETİMLERİ VE VATANDAŞLARDAN BEKLENTİLER

Son olarak, trafik denetimlerinde 1643’ü okul servisi olmak üzere 139 bin 699 aracın denetlendiğini belirten Akkoyun, vatandaşlardan trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda hassasiyet beklediklerini vurguladı. Akkoyun, “Devletimizin tüm kurumları ve her bir çalışanı, kentimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla mücadele ediyor.” dedi. Ayrıca, Mardin’lilere verdikleri destekler dolayısıyla şükranlarını sundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya minnettar olduğunu ifade etti.