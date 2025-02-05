Mardin’deki Kazada Ceza Talepleri Açıklandı

KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Kaza, 20 Ağustos 2022 tarihinde Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınında gerçekleşti. Yönetimindeki TIR, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı Yunus Şataflı, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Bu kazada, marketten çikolata alarak evlerine dönen 6 yaşındaki Şervan, 11 yaşındaki Mihriban Tanrısever ile 80 yaşındaki İbrahim Halil Has ve 35 yaşındaki İnan Berk hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede bulunanlar da durumu izlemek için toplanmaya başladı.

İKİNCİ KAZA VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Birinci kazanın üzerinden sadece 33 dakika geçtikten sonra, yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktaki kişiler sağa sola kaçmaya çalışırken, TIR birçok kişiyi ezip bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada olay yerine müdahale eden polis memuru Yahya Ergin, 33 yaşında şehit oldu. Ayrıca Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) gibi birçok kişi de yaşamını yitirdi. Her iki kaza sonucunda yaralanan 47 kişi hastaneye sevk edildi. Ayrıca kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldi.