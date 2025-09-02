Mardin’deki Otomobil Yangını İtfaiye Söndürdü

SEYİR HALİNDE YANGIN ÇIKTI

Mardin’de bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde 34 AR 6774 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkış yaptı. Alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.