Mardin’deki Otomobil Yangını İtfaiye Söndürdü

SEYİR HALİNDE YANGIN ÇIKTI

Mardin’de bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde 34 AR 6774 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkış yaptı. Alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

