Mardin’deki Yangın Kontrol Altında Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın artık kontrol altında. Yangın, Mazıdağı kırsalında yer alan Konur ve Meşeli mahalleleri arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Olayın ardından hızlıca bölgeye ulaşan Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. Yangın söndürme faaliyetlerine, havadan destek sağlamak amacıyla iki helikopter de katıldı. Yoğun çabalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına yönelik çalışmaları büyük bir başarı ile sonuçlandı, ancak bölgedeki soğutma faaliyetleri halen devam ediyor.