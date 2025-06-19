Mardin’deki Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Mardin’de kentteki mimari yapının gün yüzüne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tarihi yapının üzerinde bulunan 4 katlı betonarme binanın yıkım işlemlerine start verildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, kentin tarihsel ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde belirlenmiş 240 betonarme binanın yıkılma süreci devam ediyor. Bu süreçte, şimdiye kadar 50 yapı ile toplam 194 bağımsız bölüm yıkıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Salim, Ulu Cami Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu belirlenen 5 katlı betonarme binada süren yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. 1176 yılında Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından inşa ettirilen Ulu Cami’nin siluetine zarar veren yapıların yıkımı konusundaki süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, tarihi şehrin kimliğini yeniden gün yüzüne çıkartmak için yürütülen çalışmalarda titizlik gösterildiğini kaydetti.

HEDEF TARİHİ DOKUYU KORUMAK

Akkoyun, şehirdeki geleneksel yapıların korunmasını ve turizm açısından canlanmasını sağlamak amacıyla ilk olarak 240 betonarme eklentinin tespit edildiğini ifade etti. Bunun dışında tarihi dokuya aykırı olan yaklaşık bin yapının da belirlendiğini vurgulayan Akkoyun, “Şu ana kadar 50 yapıda 194 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi,” dedi. Ayrıca, “Amacımız tarihi Mardin siluetine aykırı olan yapıların kaldırılması ve Mardin’imizin daha güzel bir görüntüye kavuşmasını sağlamak,” diye ekledi.

GELECEK PLANLARI VE ÇALIŞMALAR

Yıkılan yapıların bulunduğu arsaların, bölgenin şartlarına göre yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendirileceğini belirten Akkoyun, güzelleşen bir Mardin için çaba gösterdiklerini ifade etti. Şehrin tarihi fotoğraflarını incelediklerini ve bu yapıların tamamı yıkıldığında Mardin’in daha estetik bir görünüm kazanacağını bildirdi. Akkoyun, “Tespit edilen yapıların yıkımına bu yıl ve gelecek yıl ağırlık vereceğiz. Bakanlığımızın desteğiyle ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde, sonradan eklenen betonarme yapılar kaldırıldığında Mardin’imiz çok daha güzel bir görünüşe kavuşacak,” şeklinde konuştu.