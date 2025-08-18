Mardin’den Ankara’ya Gelen İşçiler, Kömür Yapıyor

MARDİN’DEN ANKARA’YA GELEN MEVSİMLİK İŞÇİLER

Mardin’den Ankara’ya gelen mevsimlik işçiler, sıcak havaya aldırış etmeden yanan odun ateşinin etrafında ekmek kazanıyor. Çubuk ilçesinde meşe ormanlarının yakınlarında geçici çadırlarda yaşamlarını sürdüren bu işçiler, her yıl ilkbahardan sonbahara kadar süren mangal kömürü üretim işine katılıyor. Sezon sonunda memleketlerine geri dönen işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu traktör yardımıyla taşıyor.

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ VE KÖMÜR ÜRETİMİ

Kurdukları ocaklarda 20-25 gün boyunca kontrollü bir şekilde odunları yakan işçiler, soğutma işlemini tamamladıktan sonra odun kömürünü kullanıma hazır hale getiriyor. Bu sezon kilogramı 25-30 lira arasında satılan odun kömürü, alıcılarla buluşuyor. Mangal kömürü işçisi Mehmet Salih Alkış, “10 aile ayda 50-60 ton arasında kömür üretip satıyoruz” diyerek, sezon boyunca kazandıkları parayla kış döneminde geçinmek zorunda olduklarını belirtiyor. Alkış, “Biz her yıl 4’üncü ve 5’inci ay arasında devletten ihale ile işe başlıyoruz. Uygun odunun olduğu yerde üretim yapıyoruz” diye ekliyor.

PAZARDAKİ DENGESİZLİKLER

Mehmet Salih Alkış, aracıların kömür fiyatları üzerinde yarattığı dengesizliklerden şikayet ediyor. “Sattığımız malı marketlerde 100 liraya satan var” diyen Alkış, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ediyor. “Kömürü herkes yapamaz, zor bir iş” diyen işçi, geçimlerini bu işten sağladıklarını belirtiyor. Her gün sabah 06.30 ile akşam 19.00 arasında çalıştıklarını söyleyen Alkış, “Kolay ekmek yok” uyarısında bulunuyor.

KADINLARIN ÇALIŞMANIN DEĞERİNİ BİLMESİ GEREKİYOR

Ailesine destek olmak amacıyla çalışan 18 yaşındaki kömür işçisi Fidan Dakık, Ankara Çubuk’ta uzun saatler çalıştıklarını aktarıyor. “Odunları ormandan getirip, çatıyoruz. Sonrasında saman ve toprak ile yakarak kömür haline getiriyoruz” diyen Dakık, 7-8 ay süreyle çalıştıklarını söylüyor. Kadınlara yönelik bir mesajı olduğunu da vurgulayan Dakık, “Çalışmanın değerini bilsinler” ifadesini kullanıyor.