Mardin Eğitim Bursu Verildi

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME DESTEK

Mardin Büyükşehir Belediyesi, “Eğitime Destek Projesi” çerçevesinde Mardinli 10 bin 520 üniversite öğrencisine 4’er bin lira burs sağladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin il merkezi ya da farklı bir şehirde okuyan üniversite öğrencilerine eğitim desteği sunmak amacıyla burs desteği gerçekleştirildi. Mayıs ve haziranda iki taksit halinde toplamda 10 bin 520 öğrenciye toplam 4’er bin lira burs verildi. Böylece, toplamda 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı yapılmış oldu.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN YATIRIM VURGUSU

Açıklamada Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin’in görüşlerine yer verildi. Sakin, burs desteğinin gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Mardin’in köklü tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Sakin, “Bu kadim medeniyetin en kıymetli taşıyıcıları gençlerimizdir. Onların potansiyeline ve ülkemizin yarınlarını inşa edeceklerine gönülden inanıyoruz. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.” şeklinde konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kemalettin Sakin, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yalnızca altyapı, ulaşım ve çevre hizmetleri ile sınırlı kalmadıklarını belirtti. Eğitim alanındaki desteklerin artarak devam edeceğini ifade eden Sakin, Eğitime Destek Projesi’ne başvuruda bulunan 12 bin 996 öğrenciden şartları sağlayan 10 bin 520 öğrenciye burs ödemelerinin yapıldığını aktardı. Sakin, “Mardin Büyükşehir Belediyesi, burs desteğinin yanı sıra Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek katkı payı desteği sunmaya da devam ediyor.” dedi.

YETENEKLERİ DESTEKLEYEN PROGRAMLAR

Ayrıca, belediyeye bağlı Giysi Yıkama Merkezi aracılığıyla öğrencilerin kıyafetlerinin ücretsiz olarak yıkanıp ütülenerek teslim edildiğini dile getiren Sakin, 7 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri ve Sanat Akademisi’nin de gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal imkanlar sunduğunu ifade etti. Sakin, gençlere yönelik yapılan her yatırımın Mardin’in geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı. “Devletimizin tüm imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusun, düşünsün, üretsin. Biz onlara inanıyor, güveniyoruz.” dedi. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke genelinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı Mardin’deki kamu hizmetlerine de olumlu yansıyor. Kamu kaynağımızın her kuruşunu gençlerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımızın refahı için harcıyoruz.” şeklinde ekledi.