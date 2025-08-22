Haberler

Mardin Eylül Belediyesi Engelsiz Eğitim Veriyor

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE SÜRENLER

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Engelsiz Yaşam Merkezinde resim, müzik ve spor kursları devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, 10 ilçede ikamet eden özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi hedefliyor. Bu bağlamda Engelsiz Yaşam Merkezi, yaz dönemi kursları aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

KURS İÇERİKLERİ VE ETKİNLİKLER

Kurslar kapsamında, katılımcılar el sanatları, boyama, ebru çalışmaları gibi faaliyetlerin yanı sıra gitar, keman, bağlama, erbane ve piyano eğitimlerine de katılabiliyor. Ayrıca, sportif etkinlikler ile bireylerin fiziksel gelişimlerine destek sunuluyor. Bu tür faaliyetler, özel gereksinimli bireylerin hem sosyal etkileşimlerini artırıyor hem de kişisel yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

