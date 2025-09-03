Haberler

Mardin’in Artuklu İlçesinde Kaza Oldu

ZİNCİRLEME KAZA VE YARALILAR

Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 4 otomobilin karışması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda Ofis Mahallesi civarında meydana gelen bu kaza, birden fazla aracın çarpışmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar arasında S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

