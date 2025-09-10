Mardin’in Dargeçit’inde AFAD tatbikatı yapıldı

DARGEÇİT’TE DEPREM TATBİKATI YAPILDI

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD koordinasyonunda bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kaymakamlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, tatbikat sırasında ilçenin bazı bölgelerinde senaryo doğrultusunda deprem sonrası kurtarma, tahliye ve müdahale çalışmaları uygulamalı olarak yapıldı. Siren sesleri, anonslar ve acil durum araçlarının koordineli hareketliliği ile gerçek bir afet durumu canlandırıldı.

KATILIMCILAR VE KOORDİNASYON

Tatbikat, Dargeçit Kaymakamlığı, emniyet, jandarma ve güvenlik korucuları, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, itfaiye, kamu kurumları ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın sonunda, görevli ekipler uygulamaları değerlendirerek afet anında izlenecek adımlar konusunda bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu vurguladı. Depremlerle sınanmış bir bölge olduklarının altını çizen İpek, her zaman hazırlıklı olmanın kayıpları en aza indirmenin en önemli yolu olduğunu belirtti. İpek, “Gerçekleştirdiğimiz tatbikatla hem kurumlarımızın koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de vatandaşlarımızın farkındalığını artırmayı amaçladık. Afetlere hazır olmak sadece kurumların değil, tüm milletimizin ortak görevi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Devletimizin bütün imkanlarıyla sahada olacağına, vatandaşımızın da bilinçli hareket ederek büyük bir güç oluşturacağına inanıyoruz. Güzel Dargeçit’imizde, çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar her bir ferdimizin güvenliği için teyakkuzdayız” diyerek, tatbikatın önemine değindi.