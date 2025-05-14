Mardin’in Derik İlçesinde İlk Buğday Hasadı

BUĞDAY HASADININ BAŞLADIĞI TARİH

Mardin’in Derik ilçesinde yılın ilk buğday hasadı gerçekleşti. Kırsal Konuk Mahallesi’ndeki çiftçi Mehmet Can Atasever, 100 dönüm kuru arazisinde yetiştirdiği buğdayı topladı. Tarlasından 6 ton buğday elde eden Atasever, yeni sezon ürününü Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sundu.

PİYASAYA GİRİŞİN SEVİNCİ

Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yılın ilk buğday mahsulünün pazara sunulduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta arpa hasadına başladığını hatırlatan Öter, hasadın hayırlı olmasını diledi. Ancak bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle, kuru tarım yapılan bölgelerde üretim veriminin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti. Öter, sulu alanlardan ise çok iyi verim beklediklerini ifade etti. Atasever ve İliş, sezonun hayırlı geçmesini temenni etti.