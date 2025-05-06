Mardin’in Meraları Güneş Enerjisiyle Sulanıyor

MARDİN’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE SU TEMİNİ

Mardin’de kırsal yaşamın kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün liderliğinde başlatılan projeyle, Artuklu ilçesi dahil 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlara güneş enerjisiyle su sağlanıyor.

KUYUYA GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU ULAŞIYOR

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde uygulanan projede, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla meraya bir kuyu açıldı. Bu kuyunun enerji ihtiyacı, bölgeye yerleştirilen güneş panellerinden elde ediliyor. Böylece doğa ile uyumlu bir çözüm geliştirilirken, kırsaldaki hayvancılığın sürdürülebilirliği de sağlanıyor. Bu yenilikçi uygulama, Mardin’in tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor ve çevre dostu bir tarım anlayışına katkı sunuyor.