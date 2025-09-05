Mardin’in Nusaybin’inde Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmadan dolayı 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Lozan Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşüyor. Olay sonrasında 2 kişi yaralı olarak bildiriliyor.

OLAYA HIZLI MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk ediliyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne taşınıyor ve tedavi altına alınıyorlar.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis, detaylı bir inceleme başlatıyor. Yaşanan bu silahlı kavga, Nusaybin’de güvenlik güçlerinin dikkatini çeken bir durum olarak kaydediliyor.