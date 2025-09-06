Mardin’in Savur İlçesinde Yangın Devam Ediyor

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Mardin’in Savur ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangına ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Yangın anında kaplumbağaların da su ihtiyaçları karşılanıyor. Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında meydana geldi ve nedeni henüz belirlenemiyor.

BÖLGEDE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVDE

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirilmiş durumda. Şu an için yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca orman ekipleri, yangın sırasında hayatta kalmaya çalışan kaplumbağalara su sağlamayı ihmal etmiyor.