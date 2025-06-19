Mardin Kalesi’nde örtü yangını çıktı

YANGINLAR MARDİN KALESİ ETEKLERİNDE BAŞLADI

Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede örtü yangınları meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yangın, kentin tarihi alanlarının yanı sıra çevredeki yerleşim bölgeleri için risk oluşturdu.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili çalışmaları sonucunda, yangının tarihi kaleye ve çevrede yer alan yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin mücadeleleri devam ediyor. Mardin’deki yangın olayları, yerel halkı tedirgin ediyor ve durumun kontrol altına alınması için çabalar sürmekte.