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Mardin Kalesi’nde Yangın Kontrol Altında

MARDİN KALESİ’NE YAKIN ALANDA YANGIN ÇIKTI

Mardin Kalesi’nin eteklerinde bulunan çalılık alanda meydana gelen örtü yangını söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinde, Mardin Kalesi’nin alt kısmındaki otluk ve çalılık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepyle yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlere 3 farklı noktadan müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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