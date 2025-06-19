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Mardin Kalesi’nde Yangın Kontrol Edildi

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Mardin Kalesi’nin eteklerinde bulunan çalılık alanda başlayan örtü yangını başarıyla söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesindeki Mardin Kalesi’nin alt kısmında yer alan otluk ve çalılık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangının ardından, ihbarla birlikte hızlıca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere 3 ayrı noktadan müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürme çalışmaları alanda hala devam ediyor.

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