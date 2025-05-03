MARDİN Kızıltepe’de Arazi Anlaşmazlığı Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Hacı Şakir Aslan ve 50 yaşındaki Aslan Aslan hayatını kaybetti. Olay, 25 Temmuz 2024 tarihinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Ayaz Mahallesi’nde gerçekleşti. İki aile arasındaki çözülmeyen arazi anlaşmazlığı giderek husumete dönüştü.

HUSUMETİ SONLANDIRMA GİRİŞİMİ

Bölgedeki kanaat önderleri, söz konusu husumetin sona erdirilmesi için araya girdi; ancak bu çabalar sonuç vermedi. Akraba ailelerden biri, diğer aileye anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık bir saat süren saldırı sonucunda Hacı Şakir Aslan ve Aslan Aslan yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 18’i tutuklandı. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, 9 şüpheli tahliye edildi. Dava süreci devam ederken, olaya karıştığı belirlenen A.A., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.