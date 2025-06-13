Mardin Mazıdağı Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VERİLDİ

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının başlangıç noktası, ilçenin Konur ve Meşeli Mahallesi kırsalı olarak belirlendi ve henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle ateş çok hızlı bir şekilde yayıldı.

İTFAYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip gönderildi. Ekipler yangına karadan müdahale ederken, Diyarbakır’dan gönderilen iki jandarma yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağladı. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.