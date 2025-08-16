Mardin Müftüsü, Taziye Yemeklerini Kaldırdı

TAZİYE YEMEKLERİNİN KALDIRILMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Mardin Müftüsü Enver Türkmen, taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda yaptığı açıklamada, “Mardin’de yüzde 90 oranında uygulanıyor.” ifadesini kullandı. Türkmen, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Taziyeevi’nde bir vatandaşın taziyesine katıldı. Burada Kur’an okuyan Türkmen, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER

Çıkışta basın mensuplarına yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler veren Türkmen, taziye yemeklerinin maddi durumu iyi olmayan aileler için ciddi bir yük oluşturduğunu aktardı. Vatandaşların Valilik ve Müftülükten taziye yemeklerinin kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğunu belirten Türkmen, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un destekleriyle bu konuda çalışmalar başlattıklarını hatırlattı.

TABELALAR VE DUYURULAR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde taziye evlerine “Taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır” yazılı tabelalar asıldığını ve taziyelerin başlangıç ve bitişiyle ilgili bilgi verdiklerini anlatan Türkmen, “Uygulama 3 ay önce başladı. Bu uygulama vatandaşların çoğu uymaktadır. Bize de bu konuda dua etmektedirler. Mardin’de yüzde 90 oranında (taziye yemeği verilmemesi) uygulanıyor. İnşallah Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki diğer illerimize de örnek olur.” şeklinde konuştu.

MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Taziyeleri kabul eden İbrahim Sezer ise taziye yemeklerinin kaldırılması uygulamasının çok yerinde bir karar olduğunu ve memnun kaldıklarını ifade etti. Sezer, bu uygulamadan dolayı katkıda bulunanlara teşekkür etti.