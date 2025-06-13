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Mardin Nusaybin’de Araç Çarpması, 6 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR TUTULDU

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, bir SUV ile kamyonetin çarpışması sonucu 3’ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Beyazsu mevkisinde 27 ADE 005 plakalı kamyonet ile 34 NB 7224 plakalı Volkswagen SUV sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.

KAZA YERİNDE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi üzerindeki ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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