Mardin Nusaybin’de Tır İle Tanker Çarpıştı

KAZA GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir tır ile tanker arasında çarpışma meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerin kontrolünden çıkan tır, bir tankere çarparak kaza yaptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar edilmesinin hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli inceleme süreçleri başlatıldı. Olayın ayrıntılarına dair araştırmalar sürüyor.