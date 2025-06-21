Haberler

Mardin Osb Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTI VE KATILIMCILAR

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti üyeleriyle bir toplantı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı OSB’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. burada, Mardin OSB’nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve yeni sanayi alanlarının oluşturulması gibi önemli konular ele alındı.

Açıklamada, Akkoyun’un görüşlerine yer verildi. Akkoyun, Mardin’in sanayi potansiyelini artırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla “yatırımcıların önünü açacak her türlü desteğin sağlanacağı” ifadesini kullandı.

KATILAN İSİMLER

Toplantıya, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ile Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

Elazığ'da YÜKSEKÖĞRETİM Sınavı'nın ilk aşamasına yetişemeyen öğrencilere, belediye ekipleri tarafından araç temin edilerek sınav merkezine ulaşmaları sağlandı.
Haberler

Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

Bilecik'te, Dünya Antrenörler Günü etkinliğinde gençlik ve spor müdürü, antrenörlerin katkılarını kutladı. Pasta kesimi ve hediyelerle antrenörlere teşekkür edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.