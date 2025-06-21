Mardin Osb Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTI VE KATILIMCILAR

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti üyeleriyle bir toplantı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı OSB’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. burada, Mardin OSB’nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırımcı talepleri ve yeni sanayi alanlarının oluşturulması gibi önemli konular ele alındı.

Açıklamada, Akkoyun’un görüşlerine yer verildi. Akkoyun, Mardin’in sanayi potansiyelini artırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla “yatırımcıların önünü açacak her türlü desteğin sağlanacağı” ifadesini kullandı.

KATILAN İSİMLER

Toplantıya, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ile Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.