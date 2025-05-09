Mardin Ovası Obruk Tehlikesi Altında. MARDİN’de su kaynakları azalıyor. Uzmanlar, bilinçsiz sulamanın etkisi vurguladı. Tarımsal sulama kriz noktası haline geldi. Enerji ve su yönetimi acil çözüm gerektiriyor. Obruklar kaçınılmaz hale gelebilir

MARDİN’DE İLERLEYEN OBRUK TEHLİKESİ

Artuklu ilçesinde 800 metre derinliklerde bile su bulunmuyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde su kaynakları hızla azalırken, bilim insanları salma sulama yönteminin toprak yapısını bozduğunu ve su tüketimini üç kat artırdığını belirtiyor. Bu durum obrukların oluşumuna sebep oluyor. Dicle Elektrik, Mardin’de su tüketimi ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle ciddi bir kriz yaşandığını bildiriyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mardin İl Koordinasyon Kurulu, 2025 Yılı Su Raporu’na katkıda bulunan Prof. Dr. Yusuf Doğan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, bölgedeki su ve enerji krizinin daha da derinleştiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde hem tarım arazilerinin verimsizleşeceğini hem de bölgenin ekolojik ve ekonomik Risklerle karşı karşıya kalacağını vurguluyor.

SU KAYNAKLARI HIZLA AZALIYOR

Prof. Dr. Yusuf Doğan, Yaylı Mahallesi’nde 800 metre derinliklerde bile su bulamadıklarını ifade ederek, mevcut su kaynaklarının azaldığını dile getiriyor. Doğan, “Yağışlar istediğimiz düzeyde olmadığı için meteorolojik bir kuraklık söz konusu. Mardin’de 7 bine yakın kuyu bulunuyor. Ova kesiminde suya ancak 450-700 metre derinlikte ulaşılıyor. 2010 yılında kuyu derinlikleri 100-150 metreydi, şimdi bu rakam 7 kat arttı. Salma sulama yöntemi hem toprak yapısını bozuyor hem de su tüketimini üç kat artırıyor. Obruklar kaçınılmaz hale geliyor.” diyor.

Doğan, Mardin Ovası’nın durumunun Konya Ovası ile benzerlikleri bulunduğunu belirtiyor. “Konya Ovası’nda obruk sayısı 3 binin üzerinde. Bilinçsiz sulama devam ederse, Mardin Ovası’nda da obruklar kaçınılmaz olur. Artan kuyu derinlikleri ve azalan su varlıkları toprakta tuzlanmaya neden oluyor. Mevcut suyu ekonomik ve israf etmeden kullanmalıyız.” ifadelerini kullanıyor.

DİJİTAL SULAMA SİSTEMLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Harran Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ise yeraltı su seviyesinin her yıl daha derinlere indiğini, bunun çiftçilere ve ülke ekonomisine ciddi maliyetler getirdiğini vurguluyor. Çullu, “Yeraltı su kaynaklarının derinlere inmesiyle birlikte daha fazla elektrik enerjisi kullanılmak zorunda kalınıyor. Suyu doğru kullanmıyoruz. Gece sulaması ve dijital sulama sistemleri yüzde 30’a kadar su tasarrufu sağlıyor. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması gerekiyor.” şeklinde görüş bildirdi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SORUNU BÜYÜYOR

Dicle Elektrik, 100 dönümlük bir mısır tarlasını 800 metreden sulamak isteyen bir çiftçinin yaklaşık 850 bin TL elektrik tüketmek zorunda kaldığını açıklıyor. Eğer kuyu derinliği 100 metre olsaydı bu rakam 400 bin TL kadar olacaktı. Ayrıca kaçak elektrik kullanımında enerji maliyeti 9 kat artarak yaklaşık 7.5 milyon TL’ye ulaşabiliyor. Mardin genelinde büyük bölümü kaçak olan yaklaşık 7 bin sulama kuyusu bulunduğu ve bu durumun tarımsal sulama sorununa yol açtığı ifade ediliyor.

GEREKEN KRİTİK ADIMLAR

Dicle Elektrik, bölgedeki üniversiteler ile işbirliği yaparak yeraltı suyu ve enerji tüketimi analizlerini devam ettiriyor. Yetkililer, sulama kanallarının devreye alınması, modern sulama yöntemlerinin çiftçilere öğretilmesi ve kaçak elektrik kullanımının önlenmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor. Aksi halde su kaynakları ve çiftçilerin ekonomik gücü hızla tükenecek.