Mardin Süper Lig’e Yükselebiliriz İnşallah

MADALYA VE KUPA TÖRENİ COŞKUSU

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen madalya ve kupa töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden etkinliğe; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ AKKOYUN’DAN GÜÇLÜ MESAJ

Etkinlikte konuşma yapan Vali Tuncay Akkoyun, “Sadece bir spor kulübünün değil, aynı zamanda bir şehrin onurunun, inancının, birlikteliğinin ve alın terinin şampiyonluğunu kutluyoruz” dedi. Mardin’deki birlik ve kardeşliğin güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirten Akkoyun, “Bu takım, bu şehrin ruhunu taşıyor. Bu başarı, Mardin’in sahip olduğu birlikteliğin ve azmin bir göstergesidir. Bu başarı sadece bir sonuç değildir, aynı zamanda bir başlangıçtır. Bugün ulaştığımız bu başarı, bize daha büyük hayaller kurma cesareti veriyor. İnşallah, Mardin’in yeri Süper Lig’dir” ifadelerini kullandı.

Otyakmaz’DAN DESTEK

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mardin 1969 Spor’u başarısından dolayı tebrik etti. Otyakmaz, “Mardin 1969 Spor’a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını diliyorum ve önümüzdeki yıl yine böyle bir şampiyonluk kutlaması için burada olmayı arzu ediyorum” diye konuştu.

KULÜP BAŞKANI RIDVAN AŞAR’DAN YENİ HEDEF

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, 15 yıl aradan sonra takımlarının yeniden 2. Lig’e yükselmesinin büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Aşar, “Bu başarının arkasında yalnızca futbol değil, inanç, emek, sabır ve büyük bir birliktelik var. Zorluklara rağmen yürüdüğümüz bu yolda, birlik olursak Mardin kazanacak” şeklinde konuştu. Mardin 1969 Spor’un daha üst liglerde, en azından 1. Lig’de yer alacağına olan umutlarını sözlerine ekledi.

Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan da, şampiyonluğun azmin zaferi olduğunu ve bu zafer tacının Mardin Spor ile taraftarına son derece yakıştığını ifade etti. Konuşmaların ardından futbolcu ve teknik ekibe madalya ve kupa verildi. Futbolcular, kupa ile aileleriyle istenen fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.